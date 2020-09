Giro di droga tra Gaeta e Villaricca, coniugi trasportavano la “merce” con i bambini in auto

Una giovane coppia di coniugi e un 20enne sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri tra Gaeta e Villaricca, in provincia di Napoli. A loro carico il grave reato di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per un 31enne e una 28enne e per un 20enne tutti originari di Napoli.

Le indagini sono state portate avanti dai carabinieri di Gaeta tra l’ottobre 2019 e il febbraio 2020.

In particolare i militari hanno documentato le modalità di rifornimento della sostanza stupefacente – acquistata dagli indagati, a Napoli e provincia – ceduta, a soggetti di Gaeta, effettuando consegne porta a porta Marito e moglie si spostavano con la propria auto anche con i figli minorenni, al fine di non destare sospetto. Durante gli accertamenti sono stati sequestrati 73,82 grammi di cocaina, 5 di hashish, 3,85 di crack, 55 di mannite, 1 bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento.

Nel gennaio del 2020 il 31enne era già stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 20enne invece era stato denunciato per spaccio.

I due uomini saranno portati al carcere di Napoli Poggioreale, e di Cassino, mentre la donna resterà ai domiciliari.