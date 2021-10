Giunta comunale di Terracina, approva il rilascio dei certificati anagrafici

La giunta comunale di Terracina ha approvato lo schema di conversione per l’utilizzo del servizio di certificazione online finalizzato al rilascio dei certificati anagrafici e di Stato Civile da parte di tabaccai, edicole, CAF e professionisti iscritti agli ordini professionali.

In una nota Barbara Cerilli, assessore ai Servizi Demografici, dichiara: “Un atto sul quale stavamo lavorando da tempo perché l’obiettivo di erogare servizi essenziali per i cittadini in maniera più rapida rappresenta una priorità. Abbiamo voluto ampliare al massimo la categoria delle attività capaci di erogare i certificati rivolgendoci a tabaccai, edicole, CAF e ai liberi professionisti, in modo rendere l’accesso al servizio il più agevole possibile per i cittadini e alleviando di molto il carico di lavoro sugli uffici del settore, letteralmente oberati. Sarà sufficiente per il cittadino entrare in una delle attività convenzionate e richiedere il certificato che verrà rilasciato in tempo reale. Ricordo che accanto a queste soluzioni, da circa tre mesi i certificati si possono richiedere anche online e stamparli direttamente a casa senza spostarsi. Si tratta di una piccola grande rivoluzione di cui la nostra città aveva veramente bisogno. Entro una decina di giorni verrà pubblicato l’Avviso Pubblico al quale potranno rispondere i soggetti interessati e far partire il servizio nelle prossime settimane”.