Giuseppe Conte al Circeo con la compagna: relax sul lungomare pontino

Ormai siamo abituati a vedere vip e personaggi politici trascorrere qualche giorno di relax sul lungomare pontino o sulle isole della provincia di Latina. Questa volta ad arrivare a San Felice Circeo è stato il premier Giuseppe Conte, con la compagna Olivia Paladino.

La foto che li ritrae seduti vicini a guardare il mare è stata pubblicata sul magazine “Diva e Donna”. Un momento di paura meritata per il presidente del Consiglio che ha affrontato e sta affrontando una delle più grandi emergenze per il Paese dal dopoguerra, sanitaria ma anche economica.

Le foto della coppia sono rare. Olivia è la figlia dell’imprenditore Cesare Paladino e dell’attrice Ewa Aulin. Entrambi hanno lei una figlia e lui un figlio di 12 anni avuto da relazioni precedenti. Al premier contestano di non essere abbronzato, ma visto il lavoro di questi ultimi mesi è più che comprensibile.

Momenti sereni purtroppo già superati per lui anche a causa del gravissimo incidente a Beirut, in Libano: “Le terribili immagini che arrivano da Beirut – ha scritto già ieri sui social – descrivono solo in parte il dolore che sta vivendo il popolo libanese. L’Italia farà tutto quel che le è possibile per sostenerlo. Stiamo monitorando la situazione dei nostri connazionali”.