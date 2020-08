Si svolgerà a Sonnino nei giorni sabato 8 e domenica 9 agosto, il Trail dei Briganti 2020 sotto una veste rivisitata.

Il tracciato infatti, che prevede una marcia complessiva di 20 km, sarà libero e percorribile in completa autonomia in ben 48 ore.

Un’iniziativa ben riformulata che permetterà di peregrinare ed ammirare illustri paesaggi e località mozzafiato nonostante l’impossibilità di svolgere la regolare edizione.

Non è mancato lo spirito d’iniziativa all’associazione affiliata Opes Città di Sonnino. Per non privare tanti appassionati ha infatti ugualmente segnato il percorso, tra splendidi sentieri fino alle vette dei Monti Ceraso e Monte delle Fate. Non sarà una gara, ne tantomeno un allenamento, ma un pellegrinaggio giornaliero per amanti della montagna, famiglie e ragazzi.

“È Un modo per tenere viva la gara – commenta Gianluca Vacca, uno degli organizzatori della manifestazione – Ognuno con il proprio passo, potrà realizzare il giro tracciato, ammirando tutte le bellezze del paesaggio. La gara vera e propria – prosegue – è rimandata al 14 agosto 2021 e si volgerà completamente in notturna. Sarà particolarissima e curata. Ma stavolta visto come sono andate le cose -conclude – abbiamo deciso comunque di non privare nessuno del tracciato e di plasmare in questo modo il nostro grande evento”.

Al rientro in paese, si potranno ritirare gratuitamente presso dei checkpoint di distribuzione, le medaglie artigianali realizzate dai volontari durante i mesi dell’emergenza.

Durante il percorso sarà possibile effettuare delle soste presso dei caratteristici rifugi montani. Il posto infatti dispone di tre rifugi attrezzati dove si trova spesso movimento. Delle aree che costituiscono un immenso valore aggiunto al percorso, fruibili alla regola di lasciare il posto meglio di come lo si è trovato. Lo spirito adottato infatti, è quello di collaborazione, con l’usanza di “restituire” ciò che si è preso per il prossimo viandante che ne avrà necessità.

A 1000 metri si trova il rifugio Jocaturo, gestito dall’associazione Monte Jocaturo, dove si può trascorrere la notte, rifocillarsi e godere di una vasta area verde. A 750 metri ci si imbatte nel rifugio del Brigante Gasbarrone ed a 700 metri nel rifugio Cona, custoditi entrambi dall’associazione Brigante Gasbarrone.

Tante bellezze da scoprire, grazie ad un Trail dei Briganti rivisitato che metterà a disposizione della comunità un cammino adatto a tutti, da percorrere in completa libertà.