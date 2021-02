Gli effetti della pandemia sul gioco online

Non si può certo negare che gli eventi dell’ultimo anno abbiano notevolmente cambiato le abitudini e la quotidianità di tutti i pontini così come di tutti gli italiani e la popolazione globale in generale.

Tutti questi cambiamenti hanno portato con sé alcune conseguenze soprattutto dal punto di vista economico.

Quasi tutti, infatti, chi in maniera maggiore, chi meno, sono stati colpiti da una situazione così improvvisa ed imprevedibile.

Ma vi sono alcuni settori i quali invece non sono stati così fortemente penalizzati quanto gli altri dall’arrivo di questo virus. In particolare, facciamo riferimento a tutti quei settori che si sviluppano nel virtuale, includendo anche in questi il gioco online.

La situazione del gioco online sul nostro territorio

Tutti i settori che si sviluppano su piattaforme digitali o, comunque, online, compreso dunque il gioco online, non hanno accusato il colpo quanto il resto del settore economico. Al contrario, anche all’interno della provincia di Latina, il mondo digitale ha iniziato a proliferarsi sempre di più contrariamente a quanto invece è successo al di fuori delle nostre mura.

Se il mondo digitale era già particolarmente ricco e variegato prima, con l’arrivo del lockdown e con le successive chiusure, questo ha continuato ad essere estremamente attivo, forse anche più di prima.

In particolare, anche nella nostra provincia è stato registrato un notevole aumento di avventori del gaming online. Nonostante questo settore manifestasse già un notevole incremento negli ultimi anni, nel 2020 ha registrato un boom di presenze grazie, soprattutto, alla sua innegabile comodità. Accedendo ad un sito di gaming come al casino NetBet, si ha la possibilità di giocare in qualsiasi posti ci si trovi in qualsiasi momento della giornata. Occorre solo una connessione ad internet.

Questi fattori hanno portato, dunque, all’apprezzamento del gioco digitale soprattutto i quest’ultimo anno nel quale queste piattaforme di gioco si sono ulteriormente diffuse dal momento che l’intera popolazione pontina e non solo, si è trovata costretta a trascorrere le proprie giornate tra le mura di casa con persone che sempre più si sono riversate nel digitale come una possibilità di evasione da quella tanto triste realtà.

Quali sono le prospettive future del gioco online

Presto però la situazione dovrebbe evolvere. Prendendo in considerazione le evoluzioni degli ultimi mesi legate alla sanità, l’Italia intera sembra ormai pronta a ripartire e pronta a riprendere ciò che è stato sospeso nel marzo delle scorso anno.

Con il ritorno alla “normalità”, dunque, il futuro del gaming online potrebbe rappresentare un’incognita. Infatti, non è affatto detto che tutti gli utenti che hanno effettuato la registrazione sulle varie piattaforme siano disposte a continuare a mantenersi su di esse ora che le loro attività torneranno ad occupargli la maggior parte della giornata.

Ad ogni modo, resta comunque piuttosto evidente, che il settore del gioco online sia orientato sempre più verso una continua espansione e che, dunque, questo periodo legato all’emergenza da Coronavirus non abbia fatto altro che rappresentare un ulteriore step verso un boom esponenziale di questi nuovi servizi che sono sempre più presenti nelle nostre vite.