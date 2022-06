Gli Sport Estate Games ospiti di Tulum e Kusi nella quarta giornata

L’energia di Sport Estate ha portato il sole anche in una giornata grigia come quella odierna. I Games dell’estate sono infatti approdati oggi al Tulum By Lido Astura e presso il Kusi Beach Club.

In due giornate di attività, sono stati coinvolti circa 250 partecipanti che si sono sfidati a colpi di tiro al canestro, bocce, ping-pong, calcio balilla, play-station e briscola. Anche oggi tante iscrizioni per mettersi in sfida nelle attività proposte e concorrere ad aggiudicarsi un posto nella finalissima che vedrà in sfida tutti i vincitori delle varie discipline.

Saranno infatti le migliori performance dei concorrenti a portare in gloria lo stabilimento che si aggiudicherà poi il trofeo itinerante, una scultura artigianale di grande valore.

Da domani si cambierà nuovamente location e sarà la volta del Lido del Sandalo e del Lido Satricum – Marechiaro, che ospiteranno per due giorni i games.

Per partecipare sarà sufficiente iscriversi in loco presso le strutture preposte, oppure inviando un whatsapp al 350 074 4212.

L’iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune di Latina, promossa da Città Sport e Cultura e con il patrocinio di Coni Lazio e Cethegus, proseguirà fino a tutto luglio.

Partner ufficiali dell’evento, importanti realtà locali: Sport85, Bianchi Assicurazioni, Partesa, Conad ed i media Latina Corriere.it., Mondo Radio con Radio Luna, Radio Immagine e Radio Latina.

Per tutte le info seguire i canali social dedicati Sport Estate.