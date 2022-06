Bonus per le imprese in Formazione 4.0, consulenza gratuita di CLAAI Assimprese  

Economia & Società

rubrica a cura di Ivan Simeone

Direttore CLAAI Assimprese Lazio Sud

direzione@claai-assimprese.it

Formazione 4.0, bonus, credito d’imposta …. Molte sono le opportunità oggi messe in campo per le nostre imprese. Diverse sono le “misure” non sono sufficientemente conosciute e molti imprenditori e titolari d’impresa ancora non sanno come accedervi.

La CLAAI Assimprese Lazio Sud, ha dato vita, in collaborazione con “Professionisti & Consulenti Italia Srl”, ad uno Sportello di consulenza gratuita che può accompagnare ad usufruire dei relativi bonus, contattando consulenza@claai-assimprese.it

Ma di cosa si tratta? Chi può accedervi?

La formazione 4.0 è un incentivo fiscale per le aziende che investono nella formazione dei propri dipendenti, finalizzato a sostenere le imprese e attività ad aggiornarsi nell’ambito dell’ammodernamento della propria azienda, con una particolare attenzione al mondo della digitalizzazione.

Oggi per competere, a tutti i livelli, bisogna essere al passo con le sfide commerciali del momento, sia per una impresa di produzione che una attività artigiana o commerciale. L’aggiornamento è essenziale per non “rimanere indietro”.

Il credito d’imposta per la formazione digitale è una misura strategica che rientra nel Piano Nazionale oggi denominato “Transizione 4.0”. Piano finalizzato sia a digitalizzare i processi della propria azienda o attività che sia, ma anche per ammodernare la propria impresa e la preparazione dei propri addetti e dipendenti. Parliamo di strumenti computerizzati, 3D, beni strumentali immateriali, software e sistemi informatici e web….

Possono accedere alla Formazione 4.0 e richiederne il BONUS/CREDITO D’IMPOSTA tutte le imprese, tra cui gli enti non commerciali che svolgono attività commerciali, in linea con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC).

La Formazione finanziata dal credito d’imposta riguarda, per sommi capi, le attività di marketing, di vendita e rapporti con la clientela, tecnologie di produzione, ambito informatico, web e digitalizzazione, cybersecurity, cloud, robotica, Internet delle cose e delle macchine, stampa tridimensionale, integrazione digitale dei processi aziendali…..

Importante: per avviare questi processi, i partner della CLAAI Assimprese, possono seguire l’impresa senza alcun costo iniziale, ma solamente a risultato raggiunto per l’imprenditore. Si può contattare l’Associazione al numero 331. 8659785 o inviare una richiesta di contatto a consulenza@claai-assimprese.it. Sarete contattati e potrete ricevere tutte le informazioni necessarie.