Goretti, chiude il reparto Covid: dimesso l’ultimo paziente

Il 15 giugno anche il reparto della medicina di urgenza adibito a Covid dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina ha terminato la sua mission, anche l’ultimo paziente è stato dimesso.

“Complimenti a tutti i colleghi, perché sottoposti a enorme stress e, perché no, diciamocelo pure, paura, non si sono tirati indietro – ha commentato su Facebook Alessandro Cozzolino – ma hanno adempiuto al loro dovere con professionalità e coraggio. La speranza è che dalla definizione di eroi non si finisca nel dimenticatoio”.

Una foto è stata scelta per rappresentare il momento, un’immagine che entrerà nella storia perché quanto accaduto sarà ricordato per moltissimo tempo. Si tratta di un abbraccio con tutti i presidi di sicurezza che non levano nulla all’umanità del gesto: sta a simboleggiare il lavoro svolto ogni giorno senza pensare a se stessi, ma solo ai pazienti, mettendo da parte la paura.

Il virus non è debellato, ma sappiamo come contenerlo. Sta a tutti noi non dimenticare e continuare ad essere rispettosi e prudenti.