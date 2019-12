Grande attesa per lo spettacolo di Lillo e Greg in attesa del nuovo anno

Manca pochissimo al Capodanno e allo spettacolo che Lillo & Greg con la storica band “Latte e i suoi derivati“. La notte del 31 saranno loro a far cantare e ballare i cittadini di Latina, in piazza del Popolo, e a farli divertire prima del countdown che ci porterà direttamente nel 2020.

L’evento rientra in quelli organizzati dal Comune di Latina per le festività di Natale.

Per il duo comico romano si tratta di un ritorno alle origini, visto che Latina è stata una delle primissime città ad ospitarli agli esordi della loro carriera. Sarà una notte di San Silvestro all’insegna del divertimento, come tutti gli spettacoli di Lillo e Greg. L’inizio è previsto intorno alle 22.30 e la serata sarà presentata da Paolo e Riccardo Toselli.

Con Lillo e Greg e la band “Latte e i Suoi Derivati” Latina brinderà all’arrivo del 2020, quindi, terminato lo spettacolo – verso l’una circa – seguirà un dj set.

“Lo spettacolo di Capodanno in piazza è un classico della fine dell’anno – ha detto l’assessore alla Cultura Silvio Di Francia – Prevederlo e svolgerlo al meglio è quasi un dovere per tutte le città italiane. Lillo e Greg però, va detto, è una scelta reciproca: sono stati fortemente voluti da Latina e anche loro hanno fortemente voluto esserci. Per la storia della loro carriera, che hanno sempre rivendicato, e per l’evento in sé”.

