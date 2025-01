Guardia di Finanza Latina: concorso per 12 tenenti nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo

La Guardia di Finanza ha indetto un concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di 12 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo. Mancano pochi giorni al termine per la presentazione delle domande, fissato alle ore 12.00 del 22 gennaio 2025.

Il concorso mira a selezionare Ufficiali impiegati in settori specialistici essenziali per il funzionamento del Corpo. Le specialità richieste sono:

•Amministrazione

•Telematica

•Infrastrutture

•Sanità

Requisiti per partecipare

Possono candidarsi i cittadini italiani che:

•Non abbiano superato il 32° anno di età al 1° dicembre 2024 (nati dal 1° dicembre 1992 in poi).

•Siano in possesso di una laurea specialistica, magistrale o titolo equipollente, attinente alla specialità prescelta (esclusi diplomi universitari, lauree triennali o di I livello).

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente online tramite il portale Concorsi Online della Guardia di Finanza. Sullo stesso sito è disponibile il bando completo e ulteriori informazioni dettagliate.

Il termine ultimo per presentare la candidatura è fissato alle ore 12.00 del 22 gennaio 2025.