Per un guasto alla centrale Fastweb di Roma Tor Pagnotta tantissimi utenti si sono ritrovati senza connessione internet anche a Latina. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema che, però, potrebbe persistere ancora dalle 2 alle 48 ore.

Un bel guaio soprattutto per tutte le persone che senza connessione non possono lavorare e per tutti gli utenti privati che comunque lavorano in casa. Sempre di più considerando che, dopo il lockdown per il coronavirus, in molti sono rimasti nella propria abitazione a svolgere il lavoro che prima era d’ufficio.

Le prime persone che hanno avuto problemi, secondo quanto riferito dal centralino, hanno perso la connessione verso le 10, e via via tanti altri sono rimasti isolati. Altri invece hanno constatato una lentezza insolita.