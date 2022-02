Guerra Russia-Ucraina, le iniziative in provincia

Si scende in piazza per manifestare e sostenere la libertà del popolo ucraino, dopo l’attacco della Russia. Diverse le iniziative nel territorio.

Si inizia oggi, alle 12.30, quando ogni primo cittadino della provincia, scenderà sotto il palazzo del Comune per osservare un minuto di silenzio per le vittime di Kiev.

Sempre oggi a, dalle 17 in piazza del Popolo a Latina, tante associazioni, tante cittadine e tanti cittadini si uniranno sotto la bandiera europea e quella della pace per un flash mob di solidarietà “We stand with Ukraine”. Evento organizzato dal Movimento Federalista Europeo, sezione di Latina.

Sempre in piazza del Popolo, davanti al Palazzo Comunale, domenica 27 febbraio alle 10, altra manifestazione promossa dall’ANPI di Latina.

Ad Aprilia flash mob mercoledì 2 marzo 2022 alle 18 in piazza Roma, promosso dall’assessore alla Pace del Comune di Aprilia, Gianluca Fanucci.

A Cisterna invece, il Sindaco Valentino Mantini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Alle 12:30 ho osservato un minuto di raccoglimento, sotto il palazzo comunale, per manifestare la vicinanza della nostra comunità al popolo ucraino e per condannare questa guerra voluta da Putin, che come leader politico sarà ricordato per essersi messo dalla parte sbagliata della storia.

È accaduto l’impensabile e stiamo assistendo attoniti alle immagini e ai racconti che arrivano dal teatro di guerra. Il popolo ucraino sta cercando riparo e sta fuggendo dalle bombe e dai proiettili. Il suo esodo è un’altra guerra, quella sociale ed economica, destinata a durare, purtroppo, negli anni. Stiamo vivendo l’ora più buia”.

In merito a ciò che sta accadendo in queste ore è arrivato anche un comunicato da parte dell’ANPI di Fondi, riceviamo e pubblichiamo:

“La gravissima situazione in Ucraina interpella le nostre coscienze. In questo drammatico momento, COME ANPI chiediamo che innanzitutto si ripristini la pace: presupposto indispensabile per la soluzione di qualsiasi problema.

Al fine di esprimere insieme questa richiesta a ogni organismo nazionale e internazionale, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia della Provincia di Latina organizza una manifestazione che si svolgerà contemporaneamente, domenica 27 febbraio 2022 alle ore 10 nelle dieci città della nostra provincia in cui sono presenti sezioni dell’ANPI (Aprilia, Cisterna, Fondi, Formia, Gaeta, Latina, Pontinia, Roccagorga, Sezze e Terracina).

Laddove possibile, i manifestanti s’incontreranno in un punto della città e sfileranno, in fila indiana, per esprimere che a far sentire la propria voce non è una massa anonima ma un insieme di singole individualità, ognuna con il proprio volto, fino al Municipio, dove daranno lettura dell’articolo 11 della Costituzione della Repubblica italiana ed eventualmente di altri testi.

Invitiamo i singoli cittadini, le associazioni, le organizzazioni sindacali e chiunque voglia far sentire la propria voce ad aderire a questa manifestazione”.