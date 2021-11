Hashish e cocaina, due arresti tra Sabaudia e Minturno

Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri, finalizzati alla prevenzione dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti, nello specifico nella giornata di ieri sono stati arrestanti due persone nei rispettivi comuni di Sabaudia e Minturno.

In particolare a Sabaudia un ragazzo, A.S., romano classe 1994, già noto per i suoi precedenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di 2 Kg di hashish, suddivisa in 19 panetti da circa 100 g l’uno, 32 g di cocaina, il materiale per il confezionamento delle dosi ed oltre 3200€ in contanti, in pezzi di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività illecita.

L’uomo dopo averlo rintracciato è stato trasferito presso la locale Stazione Carabinieri dove è stato sottoposto ad arresto. L’uomo sarà trattenuto, in attesa della convalida del fermo, presso le camere di sicurezza della Compagnia di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

A Minturno, in località di Scauri, i Carabinieri hanno tratto in arresto un 59enne del posto, trovato in possesso di 60 g di cocaina, anch’esso per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

Dopo l’arresto è stato trasferito presso la casa circondariale di Velletri, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

L’attenzione del Comando Provinciale Carabinieri di Latina rimane costante sull’intero territorio di competenza, pertanto continueranno i controlli di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando una continua e attività info-investigativa, contattando commercianti e cittadini al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati.