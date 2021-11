Fondi, giornata ecologica promossa dal comune e da associazioni

Sabato 13 novembre, al San Raffaele di Fondi, si terrà il prossimo appuntamento delle giornate ecologiche promosse dal comune di Fondi in collaborazione con associazioni, comitati, volontari e residenti.

Il corteo partirà alle 8:30 dall’ex scuola della contrada, in via Cesulo. L’obiettivo della giornata, organizzata con il supporto del consigliere Guido La Rocca, oltre a raccogliere scarti e rifiuti tra le radure ma sarà anche quello di rimuovere la vegetazione in eccesso nei punti in cui rappresentano un ostacolo per la viabilità o il regolare flusso dell’acqua piovana.

L’evento, in collaborazione con l’Associazione “Amici di San Raffaele”, sarà aperto a residenti, ambientalisti, amministratori e a chiunque desideri dare una mano.

I rifiuti e la vegetazione rimossa saranno trasportati presso l’isola ecologica della De Vizia Transfer. Il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore all’Ambiente Fabrizio Macaro invitano la cittadinanza a partecipare numerosa.