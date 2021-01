HC Cassa Rusale Pontina, il punto del presidente Bianchi sul futuro del club

L’HC Cassa Rurale Pontinia è una realtà che sta riscuotendo sempre più consensi sul territorio.

Neopromossa nel massimo campionato nazionale di pallamano, rientra in un progetto più ampio che prevede anche la partecipazione al campionato di pallamano femminile di serie A2, in cui le pontine hanno vinto le prime due partite di fila e quello di Under 20 – Youth League, in cui la squadra si è qualificata alla Final-Eight. Senza contare tutto il settore giovanile Under 15 ed Under 13 maschile e femminile.

La formazione guidata da coach Giovanni Nasta, si attesta attualmente quinta in classifica nel campionato di serie A Beretta, con 15 punti, 332 gol realizzati e 303 subiti dopo 13 incontri.

In una nota, il presidente della società Mauro Bianchi fa un’analisi del club e delle prospettive future: “Il nostro vuole essere un progetto sano che ha come obiettivo la crescita del mondo della Pallamano Pontinia, una società storica del panorama nazionale e attiva da quasi trent’anni, un’idea nata da un gruppo di professori di educazione fisica insieme a tanti professionisti che ha fornito un contributo notevole nel corso del tempo alla pratica sportiva, focalizzandosi molto sulla pallamano giovanile in cui ha trionfato con numerosi titoli nazionali. I risultati attuali? Quelli della prima squadra sono positivi, così come quelli del settore giovanile. In queste settimane – prosegue – lavoreremo per mettere le basi per il futuro, vogliamo programmarlo con calma, ma con convinta determinazione a fare sempre meglio. Il futuro prevede di non snaturare la nostra idea di stare vicino ai giovani facendoli crescere anche attraverso il nostro sport e di affiancarli a una prima squadra sempre più competitiva che non solo deve essere un punto di riferimento per la maturazione sportiva, ma dovrà essere espressione di un territorio importante con una visibilità che continuerà ad essere presente, sempre più spesso, sia a livello locale sia nazionale. Puntiamo su tutte le nostre giocatrici – sottolinea Bianchi – che stanno dimostrando di volerci essere, di voler crescere insieme a tutti noi e siamo consapevoli del fatto che la mossa vincente per crescere è quella di programmare per tempo e fare un piano di sviluppo a breve, medio e lungo termine che possa permetterci di coinvolgere sempre più appassionati. Sia il pubblico, che in questa fase ci segue a distanza grazie alle potenzialità di internet e della comunicazione, sia a livello di partners e nuove sponsorizzazioni che stanno arrivando proprio perché stimolate dal nostro progetto e dall’entusiasmo che stiamo creando”.

E per quanto riguarda le realtà che ruotano intorno alla squadra e che vi stanno investendo dichiara: “Al nostro progetto si stanno avvicinando tante realtà del territorio che ringrazio personalmente perché, anche in un momento storico come questo, non hanno fatto mancare la loro vicinanza e a loro si aggiungeranno aziende che hanno una platea nazionale che presto verranno coinvolte.

Oltre alla Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino, che ha rinnovato l’accordo con il Club di Pontinia, sono anche altri gli sponsor di maglia come Fotovoltaico Semplice, Adattiva Gas e Luce, Tabaccheria e Ricevitoria AS e Semi Sistemi Antincendio e progettazione, tanto per citare alcune delle collaborazioni più importanti.

“Questo mi lascia ben sperare su quanto si percepisca la nostra voglia di migliorare puntando all’eccellenza – conclude il massimo dirigente del sodalizio di Pontinia – Alla base di tutto però c’è la grande passione di un’idea nata con l’obiettivo di catalizzare personalità positive sia a livello tecnico che umano. Questo è alla base per collaborare con noi. Per quanto riguarda gli eventi, quando la pandemia di Covid-19 lo permetterà, ci piacerebbe poter riabbracciare il nostro pubblico con la voglia di stare nuovamente tutti insieme. Penso al Torneo di Marica un appuntamento che quest’anno è saltato a causa della situazione sanitaria ma che speriamo di poter far ripartire anche con l’aggiunta di altre iniziative legate al mondo della scuola”.