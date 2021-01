Volley, ufficializzato a febbraio l’inizio del campionato serie C femminile

Ripartirà a febbraio il campionato di pallavolo serie C femminile dopo l’ok ufficiale del comitato regionale Fipav Lazio. Scenderanno in campo il 13 e 14 febbraio le giocatrici della Real Caffè/Moka Sirs Sabaudia insieme alle altre squadre che partecipano al campionato.

Grande la soddisfazione delle giocatrici per la ripresa di campionato.

“Siamo molto contente e consapevoli del fatto che si tratterà di una stagione molto particolare per tutta una serie di motivazioni, ma sicuramente è una bellissima notizia perché ricominciare a giocare è molto importante per tutte noi – ha chiarito il capitano Ilaria Miatello – Non vedevamo l’ora perché non abbiamo mai smesso di preparaci a questo momento. Ci siamo allenate in palestra, rispettando alla lettera i protocolli e con il grande controllo da parte della società e dei tecnici, ma quando c’era stato il lockdown ci eravamo allenate anche a casa, sfruttando i balconi o le più fortunate con i giardini, a distanza e tramite i mezzi di comunicazione. Non abbiamo mai smesso di prepararci e siamo pronte per dare il massimo e migliorarci sempre di più”.

Il Real Caffè/Moka Sirs Sabaudia è stata inserita nel girone B1 del campionato di serie C insieme a Giò Volley, Sud Pontino, Futura Terracina ’92, Volley Terracina, Virtus Latina. Data la pandemia da Covid-19, non saranno previste le retrocessioni in questa stagione.

“Abbiamo lavorato tanto, nonostante le difficoltà legate ai protocolli, per garantire alle giocatrici e allo staff tecnico la possibilità di allenarsi in sicurezza e per questo intendo anche ringraziare il Comune di Sabaudia che ci ha sempre sostenuto – ha spiegato il presidente Alessandro Pozzuoli – Siamo molto felici per questa ripartenza perché a prescindere dall’aspetto puramente sportivo, è un passo in avanti importante per tutto il movimento”.

La prima fase della serie C terminerà il 25 aprile, la seconda si svolgerà dall’8 maggio al 13 giugno, con il termine dei campionati previsto nel weekend del 19/20 giugno. Sono previste due soste: il 3 e 4 aprile per le festività di Pasqua e il 1 e 2 maggio per la preparazione dei calendari.

“Poter dire ‘si riparte’ è un traguardo molto importante per il nostro movimento – ha dichiarato il presidente della Fipav Lazio, Andrea Burlandi – sono stati mesi difficili, ma la tenacia delle nostre società e la voglia di tutti noi di non mollare ci ha portati qui, oggi, ad annunciare i nuovi gironi della Serie C. Ci auguriamo che questa possa essere la stagione della rinascita”.

I tre gironi da 12 squadre precedentemente composti verranno divisi in due sotto-gironi da 6 squadre ciascuno (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Al termine della prima fase, le prime tre di ciascun raggruppamento andranno a comporre ulteriori tre gironi da 6 squadre ciascuno validi per la promozione (salgono in B2F le prime tre). Le squadre classificate dal 4° al 6° posto nella prima fase parteciperanno alla Coppa Lazio: le prime due classificate dei gironi E-F accederanno alla finale. Nella seconda fase – sia pool promozione, sia pool Coppa Lazio – si affronteranno solo le squadre provenienti da sotto-gironi diversi. Al termine della seconda fase ciascuna squadra avrà giocato 16 partite.

GIRONE A1: Don Orione, Spes Mentana, Giro Volley, Talete, Tor Sapienza, Lupi di Marte;

GIRONE A2: Tor di Quinto, Marconi Stella, Green Volley PDP, Sm Volley 2000, KK Eur, Valcanneto;

GIRONE B1: Giò Volley, Sud Pontino, Pall. Futura Terracina ’92, Real Caffè/Moka Sirs Sabaudia, Volley Terracina, Virtus Latina;

GIRONE B2: Ostia Volley Club, San Paolo Ostiense, All Volley, Isola Sacra, Santa Monica, Onda Volley;

GIRONE C1: Cus Cassino, Volley4Us, Volley Club Frascati, Volleyrò, Volley Labico, Roma Centro;

GIRONE C2: Roma7, Cali Roma XIII, Duemila12, Volley Friends, Revolution Volley, Intent Sport.