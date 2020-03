I Giovani filarmonici pontini portano i Beatles sul palco: serata di beneficenza

I Giovani filarmonici pontini si esibiranno per raccogliere fondi con l’associazione LatinAutismo. L’appuntamento è per giovedì 05 marzo, alle 21 nell’auditorium del liceo scientifico G.B. Grassi di Latina, per uno straordinario omaggio al più grande gruppo musicale britannico di tutti i tempi: The Beatles. Il concerto, Let It Orchestra, organizzato dall’associazione di promozione sociale “I Giovani filarmonici pontini”, vede il patrocinio della Provincia e del Comune di Latina.

Reduci dall’esibizione classica di domenica scorsa che, diretti dal Maestro Claudio Buccarella, li ha visti protagonisti di una suggestiva masterclass con la regina del violino. “Mi sono sentita onorata di aver suonato con dei ragazzi così giovani e talentuosi – ha detto la violinista Giulia Buccarella Poullot – questa esperienza ha dato loro gli elementi per capire l’importanza del solista quando si confronta con un’orchestra”.

Dopo il grande successo del concerto di musica classica, sarà molto diversa la formazione de I Giovani Filarmonici Pontini che torna sul palco del G.B. Grassi, in una versione decisamente molto pop rock. Giovedì 05 Marzo alle 21, la formazione che vede Marco Cortese, (chitarra e voce); Daniele Arcolin, (tastiere, chitarra e cori); Fabrizio Serrecchia, (basso e cori) e Nick Valente, (batteria e cori) diretti dal maestro Stefania Cimino ci farà rivivere le emozioni delle canzoni dei Beatles incastonate nelle magiche sonorità dell’orchestra.

In programma l’immancabile Let it Be ma anche Here Come the Sun, Yesterday, Come Togheter e tante tante altre. Parte del ricavato sarà donato all’associazione per sostenere l’inclusione dei bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico nelle colonie estive.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il 3272918739.