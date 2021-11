I nomi delle società gestite da Grenga e Mantovano, per conto di Tuma

Indagati nell’inchiesta due arabi di 31 anni e 69 anni, gestori di un pub al Circeo e per i quali il Pm aveva chiesto la custodia cautelare non accolta dal Gip Cario.

I tre locali a marchio ” Le Streghe ” si trovano uno a Latina in via Aprilia, uno a S. Felice Circeo , in via Tittoni e un altro a Terracina, in via del Porto. Le cinque società che gestivano , a fasi diverse, i locali ( Pub e Ristoranti ) sono : La Casa Morgana SRL , Morgana srl, Pizza 1 srl, STR srl, e Amal srl, tutte riconducibili a Gianluca Tuma e i suoi complici, Gino Grenga e Stefano Mantovano, intestatari fittizi che agiscono nelle vesti di amministratori e soci. La loro mira era di espandersi fino a Roma e questo emerge dalle intercettazioni.

Il tutto nasce dalla denuncia di un uomo minacciato di morte, l’inchiesta “Ottobre rosso” conclusasi con l’operazione della Squadra Mobile di Latina che ha portato all’esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di Gianluca Tuma, 51 anni di Latina; Gino Grenga 40 anni di Latina e di Stefano Mantovano, 51 anni anche lui di Latina, accusati, a vario titolo, di tentata estorsione, trasferimento fraudolento di beni e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale, misura alla quale da giugno 2019, e per la durata di tre anni, è sottoposto il primo dei tre arrestati e principale indagato, Gianluca Tuma.