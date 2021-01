Il Campione del mondo Giorgetti firma con l’Anzio Waterpolis

Il campione del mondo Alex Giorgetti ha firmato con l’Anzio Waterpolis.

33 anni, campione del mondo a Shangai nel 2011, Giorgetti è un giocatore eccelso, dotato di una grande tecnica. Va ad arricchire la qualità della squadra che Roberto Tofani condurrà in questo nuovo campionato di A2 in partenza sabato.

“Ringrazio innanzitutto l’Anzio Waterpolis, in particolare modo il Presidente Damiani per la sua gentilezza e cortesia nell’avermi dato la possibilità, insieme al mio grande amico Federico Lapenna, di potermi allenare con la squadra nei mesi scorsi, tenendomi in forma – commenta Giorgetti – la cosa mi ha facilitato molto poichè mi sono dovuto intrattenere a Roma per motivi personali e successivamente trasferirmi per motivi di studio.

Ho scelto questa soluzione in extremis, mi è piaciuto molto il progetto lungimirante della società e la nuova piscina di Anzio, una bellissima struttura. Sono davvero contento di ritrovare Federico Lapenna, attuale capitano della squadra con cui ho condiviso tantissimo nella vita sportiva. Per me è un’opportunità molto importante di condividere insieme ad un gruppo giovane la possibilità di salire nella massima serie”.

Alex Giorgetti non ha bisogno di presentazioni, giocatore universale di indiscusso valore, un grandissimo palmares, Nazionale Italiana in evidenza, oro a Shangai nel 2011, argento alle Olimpiadi Londra nel 2012, argento nella Word League nel 2011 e premiato come migliore giocatore del torneo, bronzo nella World League nel 2012 di Almaty, bronzo ai Giochi del Mediterraneo a Pescara nel 2009, per poi proseguire con le vittorie nazionali, 8 scudetti consecutivi con la Pro Recco, 7 coppe Italia, 4 Eurolega , 4 Supercoppa Len sempre con la squadra ligure. Proviene dal Quinto dove ha giocato l’ultima stagione in A1 segnando 32 goal prima del blocco dovuto alla pandemia.

Con la piscina di Anzio in fase di ultimazione, la squadra giocherà le prime partite del girone di andata al Centro Federale di Ostia, per poi tornare in primavera ad Anzio, cercando di concludere nel migliore dei modi la stagione, con l’obiettivo mai nascosto e dichiarato dei play-off promozione.

Un colpo eccezionale della società del presidente Damiani a pochissimi giorni dall’inizio del campionato previsto per 16 gennaio a Roma contro la Vis Nova.

A pochi giorni dall’inizio del campionato, siamo riusciti a finalizzare l’arrivo ad Anzio di Alex Giorgetti – commenta il presidente Damiani – un campione preceduto dal suo palmares. Un atleta di grande spessore tecnico ed umano. Un atleta che ha vinto molto, in particolare con la nazionale Italiana e con la Pro Recco. Per noi è un grande onore vederlo indossare la calottina dell’Anzio Waterpolis. Sono certo che, il contributo di Alex potrà dare un forte impulso alla compagine che abbiamo costruito e confermato per la stagione in partenza. Intendiamo dare lustro alla città di Anzio ed ai tifosi che, meritano di tornare a vedere la grande pallanuoto. Mi auguro che il nuovo impianto possa essere disponibile per la primavera e che il campionato possa avere il suo regolare corso”.