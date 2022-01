Il Consiglio comunale approva i nuovi regolamenti di biblioteca e musei di Sabaudia

Il Consiglio comunale ha approvato i nuovi regolamenti della Biblioteca “Feliciano Iannella”, del Museo Emilio Greco e del Museo del Mare e della Costa “Marcello Zei”. Un atto dovuto nel rispetto delle nuove disposizioni regionali in materia, che mirano ad uniformare sotto il profilo di standard di qualità tutti i servizi culturali del Lazio, consentendo agli stessi l’iscrizione all’Albo regionale e l’accesso ai finanziamenti.

È in corso proprio in questi giorni la procedura di accreditamento delle strutture che annualmente l’Amministrazione comunale è chiamata a fare.

“I nuovi regolamenti di fatto non apportano sostanziali modifiche agli attuali ma vanno ad allinearsi alle disposizioni regionali vigenti e a garantire alle nostre strutture culturali documenti più snelli e sintetici, in linea con i modelli proposti della Regione Lazio – commenta il Consigliere con delega ai percorsi culturali, Francesca Avagliano – Tra le piccole novità, emerge la reintroduzione del biglietto d’ingresso per i due musei civici: ovviamente si tratterà di un costo contenuto che, al di là di assicurare loro una sorta di indipendenza utile a piccoli interventi di ordinaria manutenzione, a progetti culturali e ad attività di promozione, consentirà di dare ulteriore prestigio agli spazi anche alla luce dei risultati ottenuti negli ultimi anni per la loro valorizzazione. È importante considerare i nostri Musei come beni preziosi di cui essere orgogliosi e alla cui conservazione siamo tutti chiamati a contribuire”.