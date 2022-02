Il covid fa altre 5 vittime in provincia, 671 i nuovi positivi

Il nuovo bollettino diffuso dall’Asl di Latina segnala altri 5 decessi nella giornata odierna rispettivamente nei comuni di Latina(3), Minturno e Sabaudia. Sono 691, invece, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore.

Il bollettino inoltre segnala 450 nuove guarigioni e 4 ricoveri nelle ultime 24 ore.

La campagna vaccinale avanza con altre 823 somministrazioni nell’ultima giornata trascorsa, tra le quali 38 con la prima dose, 350 con la seconda e 341 con la terza, per gli adulti, mentre invece per i bambini dai 5 agli 11 anni sono state effettuate 3 vaccinazioni per la prima dose 91 per la seconda.

I comuni interessati dai nuovi contagi sono: