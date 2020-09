Il Flying Fox incanta di nuovo Ponza, ma stavolta solo in transito

Il mega yatch di lusso Flying Fox, a bordo del quale – si dice – ci sarebbe il patron di Amazon Jeff Bezos, è tornato ad incantare Ponza.

Dopo aver sostato per alcuni giorni ancorato nei pressi di Cala Feola la settimana scorsa, lo yatch era ripartito alla volta di Capri per poi di nuovo risalire il Mediterraneo, sembrerebbe, con destinazione Tavolara in Sardegna.

Due giorni fa dunque è ripassato davanti a Ponza e i residenti non hanno mancato di immortalare di nuovo il momento, sempre con grande stupore per le dimensioni e il lusso dell’imbarcazione, davvero imponente.