Il fratello di Satnam arriva a Cisterna ma resta senza alloggio

Arrivato a Roma dall’India lo scorso 4 novembre, questa mattina Amritpal Singh, fratello di Satnam, il bracciante morto tragicamente lo scorso 19 giugno dopo essere stato abbandonato agonizzante dal datore di lavoro a seguito di un incidente avvenuto in un’azienda agricola di Latina, è giunto a Cisterna presso l’ex foresteria universitaria di via delle Province ma non ha potuto prendere possesso dell’alloggio per problemi di cui il Comune di Cisterna si dice estraneo.

«Siamo molto dispiaciuti – afferma il sindaco Valentino Mantini, presente questa mattina all’arrivo di Singh – di come, per problematiche e motivazioni del tutto estranee al nostro Comune, Amritpal non abbia preso possesso dell’alloggio predisposto appositamente per accogliere i familiari di Satnam. L’amministrazione comunale ribadisce la propria disponibilità ad ospitare Amritpal nell’alloggio pronto ad accoglierlo».