Tabellino

Insieme Formia – Latina 1-1

INSIEME FORMIA (4-3-3): Capogna, Iorio, Gentile (26’ st Stornaiuolo), Fatati, Ioio, Pirolozzi, Gargiulo, Chinappi (31’ st Del Prete), Gomez Walker, Zonfrilli, Tounkara (21’ st Quirino). A disposizione: Trapani, Buzone, Durazzo, D’Aniello, Longo, Lonardo. All. Amato.

LATINA CALCIO 1932 (3-4-3): Alonzi, Corsetti, Barberini, Di Emma (1’ st Allegra), Alessandro (10’ st Calabrese), Esposito, Bardini (39’ st Ricci), Mastrone (14’ st Pastore), Giorgini, Sarritzu, Atiagli (14’ st Pompei). A disposizione: Gallo, Cicatiello, Calagna, Orlando. All. Scudieri

Marcatori: 13’ pt Chinappi (IF), 20’ st Calabrese (L),

Arbitro: Iacobellis di Pisa

Assistenti: Carella di L’Aquila e Miccoli di Lanciano.

Note: espulso al 19’ st Zonfrilli per intervento falloso. Ammoniti: 36’ pt Sarritzu (L), 12’ st Iorio (IF), 25’ st Scudieri (Allenatore Latina), 38’ st Ioio (IF). Angoli 3-2. Recupero 1’ pt e 5’ st

Cronaca

Un pareggio raggiunto con carattere e un pizzico di rammarico per il finale con l’uomo in più. Ma di questi tempi, in una condizione generale non eccelsa, il Latina si può accontentare del punto, malgrado l’ 1-1 nel derby con l’ Insieme Formia sia costato il sorpasso in vetta della Vis Artena.

Gara condizionata dal forte vento e subito indirizzata al 13′ dal vantaggio di Chinappi, sinistro da limite sui cui Alonzi, avrebbe potuto fare qualcosa di più.

La reazione ospite non va oltre una conclusione dalla distanza di Barberini, che al 28′ non va lontanissima dai pali.

Stesso discorso per la conclusione di Zonfrillo al 28′.

Ad inizio ripresa Alonzi si riscatta respingendo il tiro di Tounkara da breve distanza.

Poi la svolta al 19′ quando Zonfrillo interviene su Esposito e il direttore di gara estrae il cartellino rosso.

Il Latina sfrutta subito la superiorità numerica. Al 21′ Corsetti calcia in porta, Capogna interviene, ma il tap in di Calabrese vale il pareggio.

Il risultato non cambia più ed è già tempo di pensare al recupero al Francioni, mercoledì con l’Arzachena.