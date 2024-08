Il Latina Calcio non brilla: 2-2 nel test con la Lodigiani

Il Latina 1932 ha iniziato la settimana che lo condurrà alla prima di campionato, da giocare venerdì sera al Francioni (ore 20.45) contro la Casertana, con un’amichevole giocata sul campo dell’Ex Fulgorcavi. E’ finita 2-2 la sgambata amichevole contro l’Atletico Lodigiani, formazione di Serie D che è parsa sicuramente più in “palla” dei nerazzurri che hanno evidenziato ancora una volta delle lacune, in particolare a livello difensivo. In vantaggio con un bel gol di Ciko, i nerazzurri si sono fatti raggiungere e superare prima della fine del primo tempo dalla doppietta di Aloia. Nella ripresa, dopo la solita girandola di cambi, arriva il pareggio firmato da Addessi. Padalino attende in queste ore novità dal mercato, ma il countdown verso la gara di venerdì è sempre più breve.

Latina – Atletico Lodigiani 2-2

Latina: Zacchi (45’ Basti), Ercolano (18’st Vona A), Vona.E (45’ Cortinovis), Scravaglieri, Ciko (18’st Segat), Di Livio (45’ Bocic), Mastroianni (45’ Addessi), Riccardi (18’st Polletta), Marenco (45’ Di Renzo), Capanni Dias (18’st Di Giovannantonio), Saccani (18’st Zitelli). All.: Padalino

Atletico Lodigiani: Antolini (Aceto), Spinozzi (Galofaro), Paolelli (Tarantino), Zaccone (Bologna), Malvestuto (Ciaramella), Gennari (Ruggeri), Giordano (Ferraro), Vasco (Pasquire) Perrotta (Suffer), Bencivenga (Carlucci), Aloia (Sebastiani) All.: Polverini

Reti: 27’pt Ciko, 32’ e 36’ Aloia, 25’st Addessi.