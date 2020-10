Il Latina Calcio si prepara ad affrontare il Cassino

Il Latina Calcio 1932 si prepara alla sfida di domani nello stadio Gino Salveti contro il Cassino.

Il mister neroazzurro Scudieri ha tenuto questa mattina una videoconferenza stampa. Il match fuori casa, vedrà scendere in campo i leoni pontini contro una squadra da non sottovalutare.

Quella col Cassino sarà una partita da considerare valevole come un derby, dove la tradizione non è dalla parte della squadra di pontina, sarà dunque una sfida da non sottovalutare.

Il Cassino nel suo storico presenta delle prerogative importanti, composta da grandi giocatori che hanno disputato partite anche di categorie superiori.

Quella di domani sarà, come annunciato dal mister, una competizione difficile che metterà alla prova le abilità di tutti i componenti della squadra del Latina. Due saranno gli assenti al match si parla di Claudio Corsetti e di Gianni Calagna.

Il Latina dal canto suo ha dimostrato in queste prime partite di campionato di essere una squadra forte e pronta alle sfide, anche se composta da un gruppo “nuovo”, dimostra di possedere una grande fisionomia ed un grade spirito di squadra.

In chiusura mister Scudieri annuncia che a breve arriverà un nuovo centrocampista, a dimostrazione del fatto che la società si sta muovendo tutt’ora per migliorare sempre di più la squadra nero azzurra.

Non resta che dare appuntamento a domani alle ore 15 con il match Cassino – Latina.