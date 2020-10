La Top volley Cisterna ospita in casa il Vero volley Monza domenica alle 18 per il campionato di Superlega Credem Banca. Il match valido per la sesta giornata, sarà anche l’occasione per la prima uscita di Boban Kovac sulla panchina della Top volley al palazzetto di via delle Province che per l’occasione potrà ospitare fino a un massimo di 200 tifosi. Il costo del biglietto è di 15 euro e i tagliandi potranno essere acquistati in biglietteria presso il palazzetto di Cisterna domani (domenica) dalle 10 alle 13.30 mentre la biglietteria online sarà sempre attiva all’indirizzo www.top-volley.it/tickets.

“Ora abbiamo un nuovo coach e abbiamo cambiato qualcosa, tutti noi vogliamo vincere una partita e sappiamo che abbiamo la possibilità di farlo perché abbiamo giocatori molto bravi e dobbiamo giocare insieme per uscire da questa situazione – spiega Kevin Tillie, schiacciatore della Top volley Cisterna – La partita con Monza sarà importante per noi come lo sono tutte specie in questo momento in cui le cose non vanno. Kovac parla molto con noi giocatori durante l’allenamento e ci dice cosa dobbiamo fare, anche con me dialoga molto, specie su cose tecniche e dobbiamo continuare ad allenarci”.

Kovac era già andato in panchina nel turno infrasettimanale contro la capolista Perugia con i pontini che erano stati anche protagonisti di un avvio di gara alla pari con la prima della classe, ma che poi sono calati alla distanza e sconfitti in tre set mentre Monza deve affrontare la seconda trasferta di fila dopo la “rimonta monstre” a Padova con vittoria da due punti all’ultimo respiro. I brianzoli si presentano a Cisterna con l’attuale bomber del campionato di Superlega Adis Lagumdzija che dopo cinque giornate guida la classifica dei migliori realizzatori del campionato con 99 punti totalizzati, dietro di lui Giulio Pinali (Ravenna, 97), Wilfredo Leon (Perugia, 91), poi tre ex giocatori della Top volley in sequenza: Jean Patry (Milano, 91), Yuki Ishikawa (Milano, 86) e Toncek Stern (Padova, 84). Top volley Cisterna e Vero volley Monza si affrontano per la quindicesima volta e le vittorie sono cinque per la formazione pontina e dieci per il Monza.

La Top volley Cisterna si presenta a questo appuntamento dopo la sconfitta in trasferta con la capolista Perugia nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso. Più in generale nella campionato di Superlega le sconfitte della Top sono cinque (contro Milano, Padova, Piacenza, Ravenna e Perugia) tutte in tre set tranne l’1-3 con Piacenza. A queste vanno aggiunte anche due sconfitte in Del Monte Coppa Italia. Il Monza, che in classifica (con cinque punti) è quartultimo ha vinto al debutto a Modena (1-3) poi è incappato in tre k.o. di fila (con Milano, Monza e Lube) prima di tornare da Padova con due punti (2-3) grazie al tie-break dell’ultima giornata di mercoledì scorso.