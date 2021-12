Il Latina fa 0-0 a Monopoli, interrotta la striscia negativa in trasferta

Il Latina Calcio ha interrotto la serie negativa in trasferta, portando a casa un punto a Monopoli, in seguito ad uno 0 a 0 ottenuto in questa penultima giornata di campionato di serie C.

La squadra del capoluogo veniva da una serie di sconfitte, lontane da casa, dalla terza giornata contro l’Avellino, con la quale aveva ottenuto anche lì un pareggio.

La partita non è stata affatto facile, e stata giocata su un terreno difficile, con condizioni climatiche avverse ed un campo di gioco ai limiti della praticabilità, che ha messo a dura prova i nerazzurri, i quali sono riusciti comunque ad ottenere un risultato utile anche per il morale.

Monopoli 1966 (3-5-2): Loria, Mercadante, Bizzotto, Riggio, Starita (34’ st D’Agostino), Piccinni (34’ st Bussaglia), Grandolfo, Guiebre, Tazzer (26’ st Novella), Vassallo, Langella. A disposizione: Guido, Basile, De Santis, Cascella, Cutrone, Romano, Nina, Cirottola, Viteritti. Allenatore: Colombo.

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Giorgini, Amadio, Carletti (26’ st Andrade Siqueira), Barberini, Sane, Tessiore, Celli, Carissoni, Nicolao (26’ st De Santis), Ercolano. A disposizione: Ciammaruconi, Alonzi, Marcucci, Teraschi, Mascia Atiagli, D’Aloia, Rossi. Allenatore: Di Donato

Arbitro dell’incontro: Luca Cherchi di Carbonia.

Assistenti: Francesco Cortese di Palermo e Roberto Fraggetta di Catania.

Quarto Ufficiale: Guido Verrocchi di Sulmona.

Ammoniti: 16’ pt Carissoni (L), 23’ st Tazzer (M), 45’ st Vassallo (M)

Recuperi: 1’ pt; 4’ st.

Angoli: Monopoli 1966 0 Latina Calcio 1932 0.

Note: 956 spettatori totali di cui 29 ospiti. : Angoli 6 a 6