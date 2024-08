Il Latina ha un nuovo attaccante, dal Catania arriva il serbo Miloš Bočić

Il Latina ha ufficializzato un altro colpo di mercato, è ufficiale il prestito dal Catania FC di Miloš Bočić, attaccante serbo classe 2000. Padalino riceve un elemento in più nella faretra offensiva, in attesa di altri 3 acquisti per chiudere al meglio il calciomercato estive e lavorare finalmente a ranghi completi. Di seguito il comunicato della società: “Si unisce in prestito dal Catania FC al Latina Calcio 1932 il giovane talento serbo Milos Bocic, attaccante classe 2000, noto per la sua velocità e abilità nel dribbling. Bocic, nato il 26 gennaio 2000 a Temerin, Serbia, ha mosso i suoi primi passi nel calcio nelle giovanili dell’Udinese, dove ha dimostrato fin da subito un grande potenziale.

Dopo essere cresciuto nel vivaio friulano, Bocic ha avuto diverse esperienze in prestito per farsi le ossa in campionati minori. Ha giocato in Serie B e Serie C con squadre come Pescara, Teramo e Pro Sesto, dove ha potuto affinare le sue capacità offensive e acquisire preziosa esperienza sul campo. Il suo dinamismo e la capacità di ricoprire diversi ruoli in attacco, sia come ala che come centravanti, lo rendono un acquisto di valore per il Latina.

Il passaggio al Latina rappresenta un importante passo nella carriera di Bocic, che cercherà di mettere a frutto tutto il suo talento per contribuire agli obiettivi della squadra pontina nella stagione 2024-2025. Con la sua velocità e la sua visione di gioco, Bocic è destinato a diventare un elemento importante per l’attacco del Latina.”