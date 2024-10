Il Latina ritorna alla realtà e perde ancora al “Francioni”

Tornano subito le nubi in casa Latina, dopo un cielo soleggiato in quel di Catania. La squadra di mister Boscaglia cade in casa contro il Monopoli, una delle squadre più in forma del campionato. Sfida che è apparsa subito difficile per i nerazzurri, con il Monopoli che soprattutto nel primo tempo ha avuto un passo in più rispetto ai pontini. La classifica lo dimostra con la squadra pugliese, che occupa la parte alta della classifica. Il Latina dal suo canto ha provato a dire la sua, andando anche vicina al pari nella ripresa, ma il problema del gol è evidente. Latina che ora è atteso da una sfida alquanto difficile, in un vero e proprio confronto salvezza a Biella contro la Juve U23.

LA CRONACA

Latina in campo con il 3-4-2-1. Dopo minuti di studio tra le due compagini, al 24′ ci prova Ndoj per il Latina con un tiro dalla distanza, che finisce alto sopra la traversa. Passa in vantaggio il Monopoli alla mezz’ora, doppio velo del reparto offensivo pugliese, palla a Bulevardi, che supera Zacchi in uscita. Passano 8 minuti, punizione di Ndoj insidiosa, respinge Vitale, rimette in mezzo Di Livio e Di Renzo liscia la palla del possibile pareggio a pochi passi dalla porta del portiere. Si chiude 0-1 il primo tempo.

All’inizio della ripresa, cambia il Latina, al 57′ fuori Martignago dentro Bocic. Ci prova Petermann al 60′ con un tiro da fuori, che sfora il palo alla sinistra di Vitale. Dopo cinque minuti, Scipioni impegna Zacchi che compie un vero e proprio miracolo all’incrocio dei pali, mandando il pallone in corner. Al 67′ esce Crecco ed entra Mastroianni dopo un mese di assenza per infortunio. Minuto 81, sfiora ancora il pari il latina, cross di Di Livio, Bocic ci arriva, ma non incorna bene la palla, che finisce a lato. All’ 86′ cambiano ancora i nerazzurri, fuori Ndoj per Riccardi.

Dopo cinque minuti di recupero termina della gara, che si chiude 0-1 per il Monopoli. Ospiti che hanno avuto la meglio giocando d’intelligenza, quella che servirà al Latina che affrontare un match complicato come quello contro la “nuova vecchia signora”, domenica alle 15 al “Pozzo-La Marmora” di Biella. Bisogna tenere botta fino a gennaio, quando si dovrà operare sul mercato per raddrizzare la stagione partita storta.

Latina Calcio 1932 0 – 1 Monopoli

Latina Calcio 1932: (3-4-2-1) Zacchi, Ercolano, Vona E., Di Renzo, Di Livio K, Ndoj (88’ Riccardi), Crecco (68’ Mastroianni), Martignago (62’ Bocic), Berman, Petermann, Improta. ALL BOSCAGLIA. A DISP: Cardinali, Basti, Ciko, Addessi, Vona A., Saccani, Iachini, Marenco, Cipolla, Cittadino.

Monopoli: (3-5-2) Vitale, Angileri, Miceli, Battocchio, Bulevardi (84’Ferrini),Vazquez (70’ Grandolfo), Valenti (85’ Virgilio), Scipioni (70’ Falzerano) Yabre, Yeboah (84’ Bruschi), Viteritti. ALL COLOMBO. A DISP: Garofani, Sibilano, De Sena, Cascella, Capozzi, De Vietro, Cellamare.

Arbitro dell’incontro: Bozzetto Giorgio di Bergamo

Assistenti: Cesarano Giuseppe di Castellammare di Stabia e Martinelli Stefano Vito di Potenza

Quarto uomo: Pio Pascuccio Antonio di Ariano Irpino

Marcatori: 30’ Bulevardi (M)

Ammoniti: 26’ Vazquez (M), 52’ Di Livio (L), 59’ Improta (L), 75’ Di Renzo (L), 80’ Vona (L), 90’ Colombo All. Monopoli

Recuperi: 1’ pt; 5’ st

Angoli: Latina Calcio 1932 2-3 Monopoli

Note: 1409 Spettatori totali di cui 873 abbonati e 21 ospiti