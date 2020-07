La Top volley Cisterna è al termine della terza settimana di allenamenti agli ordini del coach Lorenzo Tubertini e del suo staff: il secondo allenatore Roberto Cocconi, il terzo allenatore Elio Tommasino e lo scoutman della squadra Maurizio Cibba. Kevin Tillie e compagni stanno completando la terza settimana di lavoro e al gruppo si sono aggiunti anche Szwarc e negli ultimi giorni anche il tedesco Krick. Gli allenamenti si svolgono nel rispetto dei protocolli e, all’accesso al palazzetto, sia gli atleti sia lo staff si sottopongono alla rilevazione della colonnina Towergel, il punto di controllo che prevede la presenza di uno schermo dotato di un termometro digitale che verifica la temperatura corporea ed è anche dotato di un erogatore elettronico di liquido igienizzante.

“La preparazione continua e noi come società siamo costantemente a contatto con il coach e la squadra, nei giorni scorsi ho fatto visita ai ragazzi e mi ha fatto piacere vedere con i miei occhi che le cose stanno procedendo nel migliore dei modi, questo è un momento molto importante per un Club, è il momento in cui si cementa il gruppo – spiega il presidente Gianrio Falivene – la squadra sta lavorando praticamente al completo, manca solo l’arrivo di Seganov che aspettiamo. Siamo convinti che il lavoro che viene fatto verrà ripagato durante il campionato: mi è piaciuto molto lo spirito che gli atleti stanno mettendo in campo nei loro allenamenti e possiamo dire che al termine di questa lunga preparazione avremo la possibilità di poter vedere una squadra che è molto attesa dai tifosi”.

A differenza degli anni passati, a causa delle restrizioni legate alla pandemia, il pubblico non può accedere al palazzetto dello sport per seguire gli allenamenti. Per quanto riguarda il campo gli obiettivi iniziali della preparazione erano: la riattivazione muscolare e la preparazione del fisico dei pallavolisti ai carichi di lavoro che derivano poi dalla fase tecnica ed inoltre si è deciso di prestare particolare attenzione alla prevenzione tendinea e muscolare. La squadra si allena, oltre che al palazzetto di Cisterna di Latina per le sedute di tecnica, anche nella palestra pesi Body Evolution di Cisterna di Latina.

“La sensazione in questa fase è nettamente positiva e anche i test che stiamo eseguendo a cadenza regolare ci stanno confermando queste sensazioni e procedendo per piccoli passi, abbiamo inserito esercizi di notevole mobilità e con una frequenza abbastanza ampia – spiega Andrea Pozzi, preparatore atletico della Top Volley Cisterna – Nella prima settimana di preparazione abbiamo avuto sei sedute pesi, praticamente tutti i giorni, poi abbiamo preparato la dinamica legata ai salti utilizzando l’Air Beach di Latina, unendo l’utilizzo dei campi di beach volley e la piscina.”