Il Latina si concede il bis con il Messina e lascia la zona play out

Brutta partita, grande risultato. In ottica salvezza, il Latina deve accontentarsi anche di questo nelle giornate senza bel gioco, a causa alla posta in palio di uno sconto salvezza come quello con la Messina. Vittoria che consente ai nerazzurri di lasciare dopo due mesi la zona play out e addirittura di poter dire di essere a due punti dalla zona play off.

Decide un rigore di Carletti, procurato dallo stesso attacca bravo nel credere in una carambola in area di rigore, prima di essere atterrato dall’intervento irruente del croato Mikulic.

Prima e dopo la mezz’ora, momento del vantaggio nerazzurro, al Francioni la partita è stata maschia, persino una punta scorbutica, tipica espressione di squadre battagliere che devono dare fondo al tutto per tutto pur di portare un risultato importante a casa.

Poche, pochissime le emozioni tra due 3-5-2 accorti, malgrado qualche sbavatura difensiva ed episodi fortuiti, come il tiro cross al 19′ di Sarzi Puttino, incornato sulla traversa da De Santis, vicino ad un tremendo autogol.

Quindi il gol del Latina che ha spezzato l’equilibrio, mentre al 44′ Konate avrebbe potuto pareggiare i conti se non avesse scelto per la sforbiciata terminata alta, anziché stoppare e calciare più comodamente e in solitudine verso la porta.

Più spinta del Messina, inevitabile, nella ripresa, in cui Cardinali e Lewandowski si sporcano i guanti sui rasoterra senza pretese di Adorante (24′) e Tessiore (39′).

Il Latina si gioca male le ripartenze e il Messina fallisce due opportunità nel finale. Entramabe su colpo di testa.

Al 43′ Busatto gira oltre la traversa il cross di Catania dalla destra, mentre al 48′ Cardinali toglie dalla porta la deviazione di Fazzi sul corner partito sempre da Catania.

Un po’ di respiro finalmente dalle parti del Francioni e con maggiore tranquillità si può preparare la trasferta di blasone in casa del Bari capolista.

Latina Calcio 1932 – ACR Messina 1-0

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Giorgini, Amadio, Di Livio (15’ st Barberini), Carletti (36’ st Rossi), De Santis (24’ st Celli), Sane (24’ st Siqueira Andrade), Tessiore, Esposito, Nicolao, Ercolano (24’ st Teraschi). A disposizione: Alonzi, Marcucci, Mascia, Carissoni, Atiagli, D’Aloia, Rossi. Allenatore: Di Donato.

ACR Messina (4-3-3): Lewandowski, Carillo, Celic (1’ st Rondinella), Mikulic (13’ st Damian), Fazzi, Sarzi Puttini (34’ st Busatto), Fofana, Konate (1’ st Catania), Simonetti (28’ st Di Stefano), Vukusic, Adorante A disposizione: Fusco, Fantoni. Allenatore: Capuano.

Arbitro: Mario Cascone di Nocera Inferiore.

Assistenti: Bonomo di Milano – Lencioni di Lucca.

Quarto Ufficiale: Ermanno Feliciani di Teramo.

Marcatori: 31’ pt Carletti (rig.)

Note: Espulso al 46’st il vice allenatore del Messina Padovano per proteste. Ammoniti 30’ pt Mikulic (M), 33’ pt Di Livio (L), 35’ pt Fofana (M), 5’ st Sane (L), 5’ st Fazzi (M), 11’ st Carillo (M), 29’ st Damian (M), 42’ st Adorante (M). Angoli 4-7. Rec. 5’pt, 4’st. Note: Spettatori totali 1154.