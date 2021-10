Il Latina si sveglia tardi, contro la Turris terza sconfitta consecutiva

Latina da due volti, che subisce, soffre enormemente nel primo tempo, mentre nella ripresa ha molto da recriminare. La sconfitta però ci sta, conseguenza di una partenza a dir poco sbagliata in cui il 4-3-3 adottato per l’occasione non ha retto l’urto di una Turris tirata a lucido e voglioso di fare i primi punti sul suo campo, dove paradossalmente aveva sempre perso.

Ne è venuta fuori così una prima frazione quasi a senso unico, in cui i campani oltre a trovare le reti con Giannone, puntuale nel deviare sotto porta lo scarico in area di Ghislandi e sulla nella punizione di Tascone, ha anche colpito due legni. Una traversa da fuori area di Franco sullo 0-0 ed uno scavetto di Giannone terminato sull’esterno del palo.

Nei primi dieci minuti della ripresa il Latina ha fallito occasioni, reclamato un rigore con Teraschi e trovato la rete che accorciato le distanze, firmata da Nicolao su punizione. Il problema è stato avere subito quasi subito il gol del 3-1 con Leonetti, che smorzato le velleità degli ospiti, comunque generosamente protesi in avanti fino alla fine, non prima di aver fallito con Rosseti un rigore respinto da Perina.

Scontato identificare nel prossimo match interno con il Picerno, l’obbligo di un solo risultato.

TURRIS-LATINA 3-1

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Esempio; Ghislandi, Franco, Tascone (45’st Finardi), Varutti (20’st Loreto); Giannone (36’st Longo), Santaniello (36’st Sartore), Leonetti (20’st Bordo).

A disp. Abagnale, Zanoni, Lorenzini, Giofré, Iglio, D’Oriano, Pavone.

All. Caneo

LATINA (4-3-3): Cardinali; De Santis, Giorgini (26’st Rossi), Esposito, Nicolao (40’st Jefferson); Tessiore, Amadio, Barberini (21’st Marcucci); Di Livio, Carletti (26’st Sane), Rosseti.

A disp: Alonzi, Ercolano, Spinozzi, Andrade, Celli, Mascia, Atiagli.

All. Di Donato.

ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno

MARCATORI: 24’pt Giannone, 33’pt Tascone, 8’st Nicolao, 14’st Leonetti

ASSISTENTI: Pompei Poentini di Pesaro – Dell’Orco di Policoro

QUARTO UFFICIALE: Caldera di Como

NOTE: ammoniti Manzi, Di Nunzio, Esempio, Perina, Longo. Angoli 8-7. Rec. 1’pt, 3’st. Spettatori 742, di cui 60 ospiti. Recuperi: 1’ pt; 3’ st.