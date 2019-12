Il Natale di tutti, a Latina pranzo solidale per i senza fissa dimora

Domenica 22 dicembre a Latina “Il Natale di tutti“: il pranzo solidale per coloro che sono senza fissa dimora avrà luogo, anche quest’anno, nei locali dell’Istituto Preziosissimo Sangue di viale XXIV Maggio, dove dall’1 dicembre è operativo il dormitorio invernale “Santa Maria De Mattias”.

Il Comune di Latina invita tutti i cittadini a partecipare, contribuendo con un piccolo dono da offrire agli ospiti del dormitorio. Sono graditi sciarpe, cappelli, guanti, calzini e prodotti per l’igiene. L’appuntamento è alle 11.30 per la raccolta dei doni; il pranzo solidale verrà servito dalle ore 13 e si concluderà con la tradizionale tombolata.

Sarà allestito un intrattenimento musicale e i partecipanti potranno visitare i locali del dormitorio invernale, dotato di 60 posti letto a disposizione dell’utenza tutti i giorni dalle 19,00 alle 8 del mattino fino al 31 marzo prossimo.

“Siamo ormai alla terza edizione – osserva l’assessora alle Politiche di Welfare e Pari opportunità, Patrizia Ciccarelli – di quello che possiamo definire un pranzo in famiglia per chi una famiglia non ce l’ha. Una iniziativa resa possibile da un importante e generoso lavoro di squadra portato avanti durante l’intero anno dai nostri servizi comunali e distrettuali e la fitta rete di volontariato presente sul territorio. Invito tutta la cittadinanza a partecipare contribuendo a rendere più calda l’atmosfera, magari portando un piccolo dono per chi vive in strada o anche solo con la propria presenza per condividere una giornata di festa”.

