Adinolfi a Strasburgo con il cuore a Latina: in aula espone la cartolina

A Strasburgo con Latina nel cuore. Matteo Adinolfi, eurodeputato pontino della Lega, ha esposto oggi nella sessione plenaria del Parlamento europeo la cartolina di Latina che ne celebra l’87esimo anniversario dell’inaugurazione della città nuova.

“Ho voluto testimoniare così – ha commentato Adinolfi – l’amore per la mia città, una comunità giovane che in 87 anni di vita ha saputo trasformarsi nella seconda città della regione Lazio. Un gesto di amore – spiega Adinolfi -, lo stesso che unisce tutti i figli di Latina in una comunità nata dalla Bonifica e dall’epopea di uomini che hanno saputo trasformare un’ambiente ostile in un luogo fertile e ospitale. Con quello spirito, da Strasburgo a Latina, gli auguri di un futuro prospero ad una città e a un territorio verso il quale non verrà mai meno l’impegno e l’attenzione da parte della Lega e dei suoi esponenti: nelle istituzioni italiane ed Europee”.

