Il Premio Invictus non si ferma: arriva la diretta streaming per il gran finale

Si accendono i riflettori sui titoli finalisti del premio Invictus, l’evento in programma per oggi a partire dalle 18.30 fino alle 19.30, sulla pagina Facebook Premio Letterario Sportivo Invictus, al quale parteciperanno importanti nomi del mondo dello sport e del giornalismo.

A condurre l’appuntamento letterario Gabriele Brocani e da Giovanni Di Giorgi. Tra gli ospiti dell’evento ci saranno Sandro Fioravanti, Riccardo Cucchi, Mara Santangelo in collegamento da Dubai, Davide Tizzano, oltre a due Grandi Lettori e ad altri graditi ospiti del Premio Letterario Sportivo. Durante l’evento sarà inoltre fatto un importante annuncio circa la nuova data dell’annuncio dei vincitori.

“Con il Premio Letterario Invictus – ha dichiarato in una nota il sindaco di Cisterna di Latina, Mauro Carturan – celebriamo e promuoviamo due importanti forme di cultura: la letteratura e lo sport. Solo apparentemente distinte in realtà unite in una ottimale formazione individuale. Quanta storia e quante storie ha raccontato lo sport attraverso i propri campioni e gli eventi sportivi, quale contributo ha dato al linguaggio e alla comunicazione, quanta emancipazione ha portato alle donne e all’inclusione sociale per gli atleti diversamente abili. Tutto questo deve sicuramente definirsi Cultura e il Premio Invictus vuole celebrarla nella nobile forma della scrittura letteraria nella città che dello sport intende farne una Cultura.”

Chi sono i finalisti:

Alessandra Carati, La via perfetta, Einaudi

Guy Chiappaventi, Mare Fermo, Edizioni Ensemble

Maurizio Crosetti, Il suo nome è Fausto Coppi, Einaudi

Paolo Foschi, La Piscina dei Misteri, Curcio Editore

Fabrizio Gabrielli, Cristiano Ronaldo, 66thand2nd editore

Gianluca Morassi, La corsa di Shorter, Bolis Editore

Andrea Scherini, Il Mio Amico Nepal, HarperCollins

Il Premio Letterario Sportivo Invictus è realizzato grazie a: Comune di Cisterna di Latina, Consiglio Regionale del Lazio, Provincia di Latina, Comune di Torino, Fondazione Roffredo Caetani. Organizzato da LabFDG. Media Partners: Radio1Sport, Tutto Sport, Corriere dello Sport, Guerin Sportivo.