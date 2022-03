Il Teatro Fiamme Gialle a Sabaudia intitolato a Filippo Mondelli

Ad un anno dalla scomparsa, il teatro Fiamme Gialle di Sabaudia sarà intitolato al campione di canottaggio Filippo Mondelli, apparteneva al III nucleo atleti delle Fiamme Gialle.

Era il 29 aprile 2021, quando il campione della nazionale Italiana, Filippo Mondelli, si spegneva prematuramente, all’età di 26 anni, nella sua amata Moltrasio.

Si era ammalato durante la preparazione per i Giochi di Tokyo, accusando un dolore al ginocchio destro durante il ritiro preolimpico a Sabaudia, dopo l’insorgenza dei dolori la sentenza della diagnosi che nessuno si sarebbe mai aspettato osteosarcoma ad una gamba.

I sarcomi ossei negli arti sono rari, quello che ha colpito Mondelli alla gamba destra è aggressivo e risponde male alle cure. Filippo sopporta 14 pesanti cicli di chemio che non fermano il tumore, come non lo ferma l’asportazione del femore, sostituito da una protesi in titanio di 24 centimetri al Rizzoli di Bologna.