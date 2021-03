Latina domani a Muravera, aspettando il Monterosi…

Domani Muravera-Latina, il 14 marzo Latina-Monterosi. Nei prossimi dodici giorni, senza citare nel mezzo Latina-Cassino (domenica 7 marzo) in forse per Covid, i pontini recuperano le ultime due partite per allinearsi alle effettive venti giornate di campionato e capire meglio il proprio destino, alla luce anche dei recuperi delle dirette concorrenti.

A tal proposito la Lega Nazionale di Dilettanti ha sciolto la riserva ul big match contro gli avversari principali nella corsa alla Serie C, che il Latina avrebbe dovuto affrontare alla 14a giornata. Il Monterosi rispetto ai nerazzurri, compreso lo scontro diretto, ha cinque partite da recuperare. Ecco perché l’attuale primato del Latina è a dir poco relativo. Tanto più se, come sembra, Latina-Cassino di domenica prossima sarà rinviata.

Importanti indicazioni arriveranno comunque già domani pomeriggio, tra Muravera-Latina e Monterosi-Vis Artena. Quest’ultima terza forza del campionato.

Passo passo però, perché se a Muavera non è uno scontro tra due pretendenti al salto di categoria, sicuramente mette di fronte compagini molto attrezzate. La sorpresa Muravera, la più in alto delle sarde, ha quattro partite da giocare compresa quella con il Latina e ambisce a rimanere in quota play off.

Dal canto suo il Latina, non si può permettere di perdere colpi, vista l’agguerrita concorrenza. Per il match (ore 14.30) Scudieri recupera Esposito al rientro dalla squalifica, mentre Pompei e Sarritzu potrebbe tornare titolari.