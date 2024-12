Il Terracina ribalta il Savoia, prima vittoria stagionale al “Colavolpe”

Il Terracina batte a sorpresa il Savoia di Celli e Maniero, nella 15esima giornata del girone G di Serie D. Una vittoria conquistata con il cuore dai ragazzi di mister Palo, che hanno saputo ribaltare lo svantaggio iniziale e conquistare tre punti fondamentali. Sblocca la gara il Savoia al 9′ su rigore con Maniero che dal dischetto spiazza il portiere e la insacca. Passano tre minuti e la pareggia il Terracina con Tonni che raccoglie un crss e con un colpo di testa spiazza il portiere ospite. Quando il pari sembra resistere nella prima frazione, il Terracina trova la via del raddoppio con Dorato, che permette ai compagni di mettere la freccia e sorpassare la squadra biancorossa. Nella ripresa il Savoia cerca di agguantare il pareggio ma rischia anche di prendere il terzo gol che viene evitato grazie agli interventi del portiere. Termina 2-1 per il Terracina. Prima vittoria casalinga stagionale che fa morale e punti preziosi per la classifica in un momento difficile al livello societario, si deve conquistare prima possibile la salvezza anche in vista del Centenario del club.

Sala stampa

Grande soddisfazione per Mister Palo, che dedica il successo ai tifosi: “Volevamo regalare un sorriso a loro e a noi stessi. Non abbiamo mai mollato nonostante le difficoltà. Questa vittoria dimostra che siamo vivi e pronti a lottare fino alla fine”.

Il tecnico ha elogiato la prova di carattere della squadra: “Ribaltare una partita contro una squadra come il Savoia non è facile. Abbiamo dimostrato cuore, sacrificio e determinazione. Questo è lo spirito giusto per affrontare un campionato lungo e difficile”.

Tabellino

Terracina-Savoia 2-1

Terracina: Uva, Tonni(42’st Rosato), Di Lazzaro, Riccio(36’st Franco), Vecchio, Pecchia, Capone(22’st Ronci), Martino, Dorato, Sadaj, Accietto(30’st Mauti A.). A disp: Truppo, Porcelli, Caso, Mauti F., Capuccilli, Franco. All: Palo

Savoia: D’Agostino, Pellegrini(17’st Del Mondo), Celli, Giglio, Bitonto, La Monica, Lauria(17’st Bezzon), Russo(1’st Messina), Intinacelli(26’st Schiavi), Fiasco, Maniero. A disp: Santino, Paudice, Guifo, Sellaf, Della Vecchia. All: Giacomarro

Arbitro: Lascaro di Matera (Laurireri-Chiarillo)

Reti: 9′ Maniero (S); 11′ Tonni (T); 45′ Dorato (T)

Note: ammoniti: Vecchio, Sadaj, Dorato(T), Del Mondo, Bitonto(S)