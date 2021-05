Il Tour di Open Innovation (ri)parte, oggi la presentazione dell’ultimo libro di Leonardo Valle

Oggi 13 maggio alle 17:30 Leonardo Valle presenterà, presso l’aula Consiliare del Comune di Gaeta, il suo ultimo libro. Con lui prenderà la parola anche il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano e il direttore editoriale di LabDFG, Giovanni Di Giorgi. L’evento è moderato dal giornalista e addetto stampa del comune, Andrea Brengola.

Si parlerà di Open innovation e del paradigma proposto da Leonardo Valle che, così come avvenuto per Advanced Advisory, è stato ritenuto pionieristico e d’avanguardia da molte realtà. Prima ancora che il Covid le rendesse indispensabili, Leonardo Valle aveva evidenziato l’importanza che avrebbero rivestito le piattaforme digitali, lo smart working e i nascenti smart contract, arrivando a definire le nuove professioni che avrebbero caratterizzato la quarta rivoluzione industriale.

Dopo l’uscita, a novembre scorso, Open Innovation ha scalato immediatamente le classifiche dei libri più venduti di Economia e Finanza, equiparando giganti della letteratura economica come Warren Buffet Sebastiano Barisoni. Non solo, Open Innovation è anche nel cartellone del Salone del Libro di Torino, in programma dal 14 al 18 ottobre 2021.

Il Libro

La Closed innovation è tramontata e con lei la Terza rivoluzione industriale. Prendiamo i cari e vecchi ombrelli, giriamoli al contrario e raccogliamo più innovazione possibile: è una pioggia di opportunità che si sta riversando in ogni spazio della nostra società. Gli strumenti che servono per essere protagonisti sono già a portata di mano, dobbiamo solo avere la voglia di usarli in un modo diverso dal passato. Abituiamoci al pensiero laterale, mettiamo in rete i saperi e attrezziamoci valorizzando innanzitutto la creatività. Con questo libro vengono svelate tutte le opportunità delle nuove tecnologie. Solo così le aziende potranno sedersi per prime al tavolo da gioco del futuro, l’unico che ci proietta oltre la crisi, quello della Open innovation.

L’autore

Leonardo Valle nasce a Crotone il 22 gennaio del 1971. Esperto internazionale di Project Management e Operations, ha ricoperto il ruolo di Manufacturing Manager presso la Koch Industries. Attualmente ricopre il ruolo di General Manager presso la Plastex s.r.l. ed è il Direttore Generale della Financial & Capital Advisor. Ha una grande esperienza del paradigma “Impresa 4.0”, ed è costantemente attivo nella divulgazione del “Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Development”, divenuto noto come “Manuale di Frascati”, per coinvolgere più imprese possibili nei piani di sviluppo economico.

La casa editrice

La casa editrice LabDFG si è posta sin da subito un obiettivo chiaro e ambizioso, che avesse al centro la qualità: offrire al panorama librario italiano un punto di vista nuovo, accattivante, utile alla crescita umana e professionale dei lettori. Tratteremo argomenti del mondo sportivo con la collana “Ad Maiora Semper!” e racconteremo il futuro con la collana “Manuzio’s Book”. Nella collana “ExtraLab”, invece, confluiranno tutte quelle raccolte che sono fuori da noi ma che meritano comunque uno spazio proprio.