Ilary Blasi e Maurizio Battista sul lungomare pontino a godersi il sole

Ilary Blasi è tornata a Sabaudia, almeno dalla foto riportata sulla pagina Sei di Terracina se. Francesco Totti e la moglie non hanno scelto il territorio pontino soltanto quest’anno per le vacanze, causa Covid. Da anni hanno comprato una villa a Sabaudia e trascorrono gran parte delle ferie in provincia di Latina per staccare dal lavoro e rigenerarsi, sempre in compagnia dei loro splendidi figli.

Lo scorso anno li abbiamo “scoperti” a mangiare in uno degli stabilimenti più “in”, quest’anno sono tornati, puntuali come sempre.

Non sono gli unici però in vacanza a due passi da Latina. Alcuni residenti hanno incontrato e immortalato a San Felice Circeo anche il comico Maurizio Battista, in splenda forma. Insomma le meraviglie pontine ormai sono note a tutti, e bastano uno o due giorni liberi per goderne e poi tornare al lavoro riposati.