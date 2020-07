Coronavirus, 6 nuovi casi in provincia di Latina. Preoccupa il Lazio

Sono sei i nuovi casi positivi registrati in provincia di Latina oggi, 11 luglio. Oltre alle 4 persone di Formia, tutte della stessa famiglia, anche due uomini di nazionalità indiana e di rientro dall’India ad Aprilia, senza collegamenti tra loro e per i quali sono state attivate le procedure del contact tracing internazionale.

Resta alta l’allerta nel Lazio. Diciannove i nuovi contagi e di questi 12, quindi i 2/3, sono provenienti dall’esterno e da Paesi in cui i contagi sono altissimi. Di questi casi di importazione, infatti, 8 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh. Due altri casi provenienti da India, uno dall’Ungheria e uno dall’Egitto.

“La situazione – ha spiegato l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato – è sotto controllo ma non bisogna abbassare la guardia. La diffusione è moderata e frutto per lo più di casi di importazione. La comunità del Bangladesh sta collaborando attivamente e prosegue senza sosta l’attività ai drive-in per il contact tracing. Abbiamo aperto anche i drive-in del San Giovanni e piazzale Tosti”.