“Immensamente Giulia”, oggi l’ultimo saluto a Giulia Crispino

Trentuno maggio 2021, alle ore 15.30. In un silenzio assordante la famiglia, gli amici e la comunità di Cisterna hanno salutato per l’ultima volta Giulia, prematuramente scomparsa a seguito di uno straziante incidente stradale dello scorso 26 maggio.

Centinaia le persone presenti per rendere omaggio alla dolce Giulia, una ragazza nel fiore della sua età, vittima di un destino ignobile che ha fermato il suo percorso di vita all’età di 25 anni.

Durante la messa solenne il parroco della chiesa di San Valentino, ha confortato tutti i presenti con profonde parole affermando che l’unico modo per affrontare questo tristissimo lutto è restare in un solenne silenzio, in memoria della giovanissima.

Al termine del sermone, in un fiume di lacrime e di commozione, ad aspettare Giulia nel piazzale esterno della chiesa, la folla di amici che con striscioni, palloncini bianchi e rossi e musica di sottofondo, hanno accompagnato la giovane nel suo ultimo viaggio.

Nonostante la sua giovane età, Giulia verrà ricordata come una ragazza dal cuore d’oro, circondata da amici che l’amavano e dai cuori dei quali non ne uscirà mai.