Priverno: trovato un cadavere sui binari, treni bloccati

Il corpo di una persona è stato trovato lungo la linea ferroviaria a ridosso della località dei “Gricilli” tra le due gallerie tra il territorio di Pontinia e Priverno. Il traffico è stato sospeso tra le stazioni di Latina e Monte San Biagio dalle sei circa di questa mattina. Sul posto i carabinieri di Pontinia e la Polfer di Formia. Sull’accaduto sono in corso accertamenti. Trenitalia ha attivato il servizio sostitutivo con bus per i collegamenti tra Latina e Monte San Biagio. Attivo anche il servizio di “smart caring”.

Un’altra giornata infernale per i pendolari, che però fortunatamente nel corso della mattinata ha ripreso la quotidiana normalità, con la ripartenza dei treni diretti a Roma Termini.

Aggiornamento:

Pesanti disagi sulla linea Roma – Napoli via Formia. Secondo una prima ricostruzione, una persona è stata investita da un convoglio. Il traffico ferroviario è sospeso in prossimità di Priverno-Fossanova per accertamenti dell’autorità giudiziaria.

Riprogrammata l’offerta ferroviaria con cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso via Cassino per i treni a lunga percorrenza con rallentamenti fino a 90 minuti.