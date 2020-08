Immigrazione, sit-in di protesta della Lega. Tripodi: “Insistere sulla politica dell’intransigenza”

Ieri davanti la Prefettura di Latina la Lega ha organizzato un sit-in di protesta contro il trasferimento degli immigrati positivi al Covid-19. Alle 19 un centinaio di persone sono scese in piazza, insieme al coordinatore comunale Lega Latina Armando Valiani, al coordinatore comunale Lega Giovani Latina Alessandro Palmigiani e al coordinatore provinciale Lega Giovani Latina, Marco Maestri, promotori dell’evento.

“Molti cittadini sono contrari a quanto sta accadendo – ha detto Valiani riferendosi ai migranti ospitati all’ex Rossi Sud per i tamponi e poi smistati in strutture di accoglienza – Ci preoccupiamo perché a settembre i nostri figli rischiano di non poter andare a scuola”.

“Si rischia di far aumentare i contagi Covid-19 nel Lazio e di creare tensioni sociali – ha aggiunto il consigliere regionale Angelo Tripodi – noi ribadiamo che bisogna insistere sulla politica dell’intransigenza, oggi più che mai, contro l’ingresso incontrollato dei migranti”.