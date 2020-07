In arrivo Alberto e Di Renzo nel club del Latina Calcio 1932

Continua a prendere forma il Latina Calcio per la stagione 2020/2021. Il presidente Terracciano ha ufficializzato i contratti e tesserato per il Latina Calcio 1932 Alessandro Jonatan Alberto e Luca Di Renzo, giocatori su cui contare per la prossima stagione 2020/2021.

Un lavoro minuzioso portato avanti dal direttore sportivo Marcello Di Giuseppe che prosegue la ricerca dei talenti che potranno entrare a far parte dl team dei leoni pontini.

Vestiranno quindi, nella prossima stagione, la maglia nerazzurro Alessandro Jonatan Alberto, attaccante nato il 05/01/ 1987 a Buenos Aires e Luca Di Renzo, attaccante nato il 07/07/1990 a Torino.

Alberto, arriva dal Pineto, con cui nella scorsa stagione ha disputato il Campionato di Serie D e militato in Serie C2 con Chieti, Catanzaro, Nuova Cosenza, in Serie C1 con la Ternana e in Serie D con Sanbenedettese, Campobasso, Rovigo e Avezzano.

Mentre Di Renzo, arriva dal Pro Sesto con cui nella scorsa stagione ha disputato il Campionato di Serie D. Nella sua carriera ha militato in serie C con Teramo e Paganese e in serie D con Casale, Folgore Caratese e Chieri.