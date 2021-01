In arrivo il finanziamento da 600mila euro per i trasporti

LATINA – Arriva l’ok dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Il finanziamento ottenuto dal Comune di Latina si aggira oltre i 600mila euro, la somma sarà impiegata per diversificare e migliorare il traffico da e per Latina Scalo e per approfondire progetti e soluzioni in merito alla mobilità sostenibile del capoluogo.

«Esprimo grande soddisfazione per l’arrivo di questa importante somma – afferma l’Assessore alla Mobilità del Comune di Latina, Dario Bellini –. Impiegheremo questi fondi pubblici per un progetto che sia realmente sostenibile e che possa concretizzarsi in qualcosa di davvero utile per la città. La concessione dei fondi ministeriali è una ulteriore prova che abbiamo intrapreso la strada giusta».