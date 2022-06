In Corsa Libera, in arrivo il week-end con Notturna Tre Torri e Jennesina

In arrivo un week-end ricco di eventi calendarizzati nel circuito di gare podistiche Opes In Corsa Libera, con la sesta e settima tappa che si apprestano ad andare in scena.

Il mese di luglio si aprirà il giorno sabato 2, con la tredicesima edizione della Notturna Tre Torri, che si svolgerà a Ceprano (FR) a partire dalle ore 21.30.

La manifestazione è organizzata dall’Atletica Ceprano del presidente Sandro Ceccacci con il patrocinio del Comune di Ceccano – Assessorato allo Sport e sotto l’egida della Fidal Frosinone.

La gara su strada a carattere regionale, si svolgerà sulla distanza di 10,100 km, suddivisi in quattro giri su percorso cittadino pianeggiante con due discese di circa 150mt e due brevi salite di 50 e 150 metri. Il percorso sarà transennato, illuminato e chiuso al traffico. Le iscrizioni si chiuderanno il 1 luglio alle ore 24. Per i primi 400 iscritti è previsto un ricco paco gara. Previsti premi assoluti, di categoria e per le prime 10 società con minino 15 atleti classificati. Inoltre, un premio speciale ad estrazione: un condizionatore. Presente in loco anche la Fisio Running per massaggio sportivo pre/post gara.

Il ritrovo per tutti con ritiro pettorale, sarà alle ore 19.30 presso Piazza Martiri in via Fani.

Infine, un momento dedicato anche ai più piccoli fino a 13 anni. In programma per loro la gara da 150 a 800 metri con ritrovo ore 17 e partenza pre 18.30. Per informazioni 3397638952 Sandro – notturnatretorri@libero.it. Regolamento completo su alteticaceprano.it.

Domenica 3 luglio al via la settima tappa di In Corsa Libera, con la 15esima edizione della “Jennesina”. L’vento è organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Tivoli Marathon e la Proloco di Jenne. La gara si svolgerà su 10,2 Km, a carattere competitivo e non competitivo.

Con partenza alle ore 10.00 dai Monasteri di Santa Scolastica (Subiaco), il percorso si svilupperà su un tracciato panoramico fino al Monastero di San Benedetto (510 m s.l.m.), proseguendo poi fino al traguardo situato al centro storico del suggestivo borgo medievale di Jenne (850 m s.l.m.). Le iscrizioni sono aperte su icron.it.

In programma inoltre, una passeggiata interessante sia sotto il profilo storico che naturalistico, nel verde del Parco dei Monti Simbruini. Il percorso porterà dai Monasteri di Santa Scolastica, al piccolo centro di Jenne. Iscrizioni il 03/07/2022 presso i Monasteri di Santa dalle ore 8.00 alle 9.30. Partenza camminata ore 9.45. All’arrivo, presentando il pettorale si avrà diritto alla maglia della manifestazione, ed uno sconto per il pranzo in piazza, organizzato dalla Pro Loco di Jenne.