Incendi boschivi in provincia, la task force dei Vigili del Fuoco

Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti nella giornata di ieri ha dichiarato lo stato di calamità naturale, in un territorio che dai confini con la Toscana a quelli con la Campania è avvolto dalle fiamme.

In piena emergenza incendi boschivi, i comandi provinciali del Vigili del Fuoco, in base alla sottoscrizione di una convenzione con la Regione Lazio per l’estinzione degli incendi, attivano sedi suppletive.

In provincia di Latina già dal 1° luglio e fino al 15 settembre, attivate sedi a Sabaudia, Sezze, Fondi, mentre sono state attivate le sedi di Ponza e Latina Centrale dal 15 luglio al 31 agosto. Stante la fase di particolare attenzione e criticità in questa settimana, è stato previsto dalla Direzione Centrale per l’Emergenza, dal 10 al 16 agosto, il potenziamento di un’ulteriore squadra operativa in sede Centrale, che costituiscono il dispositivo antincendio boschivo (AIB).

Con tale dispositivo integrativo del soccorso, quotidianamente sul territorio della provinciale sono operativi mediamente 65 unità di Vigili del Fuoco.

Gli interventi in numeri

Nei primi mese di agosto in cui sono stati svolti complessivamente 104 interventi dovuti all’emergenza incendi boschivi, di cui 58 da parte delle squadre AIB e 46 dalle squadre di soccorso ordinario.

La giornata con il maggior numero di interventi è stato il 1° agosto, con 17 interventi e la sede maggiormente impegnata, con 21 interventi, è stata Sezze, ove opera una squadra AIB.

Nel periodo in esame gli interventi si sono particolarmente concentrati nel Sud pontino, con una ripetitività in punti diversi, molte volte nello stesso comune, e il territorio maggiormente interessato dagli incedi boschivi, è stato quello del di Maenza con 13 interventi effettuati. Non vanno altresì trascurati i dati, che evidenziano situazioni significative anche ad Aprilia , Fondi oltre che a Latina

Un altro dato importante che emerge dall’analisi statistica solo gli orari degli incendi, che si sviluppano nelle ore più calde, tra le 15 e le 18, con 32 interventi, quindi compatibilmente con l’incremento delle temperature.

Infine il maggior numero d’incendi si concentra di domenica con 30 interventi effettuati.