Incendi, massima allerta nei giorni di gran caldo. Ieri altri 10 ettari bruciati a Maenza

Resta massima l’allerta sugli incendi in provincia di Latina, anche a causa del grande caldo di questi giorni. I vigili del fuoco di Latina hanno eseguito solo nella giornata di ieri più di trenta interventi: il più lungo e difficile ancora una volta nel territorio di Maenza, dove già due giorni fa erano andati a fuoco più di 25 ettari di macchia.

Ieri sono andati in fumo altri dieci ettari di in un’area collinare ed impervia, nonostante l’intervento di due canadair e un elicottero. In supporto sono intervenuti anche i volontari di protezione civile e carabinieri forestali. L’intervento è durato molte ore: dalle 13 alle 19.

Proprio per contrastare il fenomeno degli incendi estivi, la protezione civile a Roccagorga nei giorni scorsi ha installato una vasca da cui attingere acqua in montagna, in collaborazione con la comunità montana e Acqualatina.